侯友宜為龍王船點睛。（呂健豪攝）

農曆7月「平安月」已經接近尾聲，新北市淡水河河祭路祭文化協會依循往例，從昨（23）日起，於淡水竹圍碼頭連續3天舉辦「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」，新北市長侯友宜也到場與祭，他強調要重視這樣的傳統習俗，特別是淡水近來有幾項重大工程，人口也越來越多，人民的平安也要仰賴大家用一顆虔誠的心來祭拜普渡這些「好兄弟」。

淡水河河祭路祭法會已經有23年的傳統，侯友宜說，新北市無黨團結聯盟總召蔡錦賢在淡水地區關懷這塊土地，也注重傳統，從23年前就發願要照顧這些沒人疼惜、照顧的孤魂，此外也照顧弱勢族，讓他們能在這塊土地平安長大，所以長年來做了很多公益慈善，還有在農曆7月時照顧眾生以及需要普渡的孤魂。

侯友宜表示，大家要重視這樣的傳統習俗，尤其新北市近來在淡水有幾項重大工程，淡江大橋的興建、淡北道路開工，人口不斷移入並在新市鎮蓬勃發展，淡水人口成長、經濟發展、遊客與日俱增，在這樣的情況下，重大工程及淡水人民的平安，就要仰賴大家用一顆虔誠的心，在這個時間給這些「好兄弟」祭拜、普渡，讓這些人在另一個世界可以超生，可以有安頓的好地方。

蔡錦賢說明，今年法會邀請無等北頂法王怙主果碩仁波切住持、宜蘭孔雀明王寺住持慈傑和尚、竹北大佛王住持性巖和尚、靈鷲山無生道場大康和尚、台灣白玉顯密聖教興盛圓滿洲佛學會堪布索南仁波切，共同主法誦經持咒，讓過往先祖、淡水河亡靈聽經聞法離苦得樂。

會場中搭建五大壇城，分別為由三寶佛安座的主壇城、超渡淡水河亡靈的超薦壇、祭祀遊蕩魂魄的孤魂壇、為人民消災解厄的消災壇，及供養龍王以得消災降福的龍王壇。另外也恭請慈玄宮玄天上帝、雲林北港朝天宮媽祖蒞臨駐駕法會壇場，一同為民祈福。

民政局長林耀長表示，淡水地方於淡水河畔啟建超渡法會已行之有年，蔡錦賢議員集地方力量正式成立新北市淡水河河祭路祭文化協會，以傳承並發揚傳統，每年都有近千名志工參與，是新北市的重要祭典。