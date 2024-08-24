對於以「纏功」著稱的奈良岡功大，更為「耐磨」的周天成似乎是相生相剋的天敵。「天哥」今天在日本羽球公開賽男單4強以21比14、21比16擊退「日本一哥」，維持生涯對戰5戰全勝的完美紀錄，昂首挺進男單決賽。

過去4次遭遇都由天哥勝出，包括月初的巴黎奧運男單16強賽，且除了前年台北公開賽決賽的首次對決，都是以直落2分出勝負。

兩人首局激烈纏鬥，甚至有1分經過64拍來回才分出高下，周天成在技術暫停後13比14落後時，一記斜線殺球漂亮壓線，線審卻判出界，所幸小天挑戰成功扳平比數，在這波攻勢中連得9分，直接將奈良岡功大「定格」在14分，以21比14逆轉拿下。

次局周天成迅速打出6比0開局，年輕11歲的奈良岡似乎急於追分，不像首局的多拍周旋打法，頻頻「自爆」發生失誤，甚至罕見的發球犯規，讓周天成維持領先局面。

次局後段奈良岡一度追成12比15，隨後周天成處理可能出界的後場球猶豫出拍，奈良岡看機會大好卻扣殺掛網，又像巴黎奧運對戰時氣到摔拍，遭到主審口頭警告，周天成也順勢拿下勝利。