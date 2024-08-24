《黑神話：悟空》全球大賣。（遊戲科學提供）

大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」席捲全球電玩市場，短短三天賣破1千萬套，進帳超過120億台幣。這股熱潮點也點燃了台灣遊戲股，周五（23日）包括鈊象、智崴等紛紛大漲，但有網友跳出來警告「台灣遊戲股應該要跌啊，不要追免得被割」、「就股票漲找理由」、「別人得道 自己跟著升天」、「這跟AI完全不一樣，AI炒熱台灣是一堆供應鏈」。

大陸廠商遊戲科學（Game Science）開發的3A遊戲巨作《黑神話：悟空》於本月20日上線，官方數據顯示，截至23日止，全平台銷量突破1000萬套，若以標準版268元人民幣（下同，約台幣1200元）計算，此次銷售額已超過26.8億元（約台幣120億元），更別提不少玩家還購買了328元的豪華版（約台幣1476元）。

隨著這款遊戲在全球銷量暴增，引發市場廣泛關注，甚至意外帶動台灣遊戲相關概念股的表現，23日台股的鈊象、智崴、弘煜科等紛紛上漲6%至0.9%不等。

《黑神話：悟空》是一款動作冒險遊戲，取材於中國四大古典名著之一的《西遊記》。在遊戲中玩家將扮演一位「天命人」，爲了探尋昔日傳奇的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路，身為天命人，除了精通不同棍法，還能自由搭配多種法術神通、天賦、武器、披掛，找出最適合自己戰鬥風格的致勝之道。

有網友認為，大陸製作的黑悟空遊戲熱賣，是人家有投入心血和時間，台灣廠商不願意投入資金，也只能跟著嗨，但最後是空歡喜一場。

還有其他網友表示，「別人得道 自己跟著升天」、「鈊象遊戲的玩家和黑悟空基本不重疊」、「台灣遊戲股跟這個毫無關係，暑假又要結束了」、「遊戲廠商：跟著嗨就賺錢了，幹嘛花錢研發」、「是跑得動3A大作的硬體電腦周邊設備受惠」、「中國銷量佔八成以上 3A大作沒內需市場很困難啦」。