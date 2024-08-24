為慶祝台北建城140周年，由台北市文化局主辦、双融域和合方創意、藝萌友共同執行台北建城140周年系列活動－「電影中的台北」，將在9月7日起至9月30日期間，邀請民眾一同透過銀幕穿越時空，品味台北的過去與現在；文化局表示，9月起的室內放映場次的首周放映活動將在9月7日、8日的下午及晚上，在剝皮寮歷史街區視聽室進行經典電影放映。

文化局表示，「電影中的台北」將透過經典電影重新詮釋台北城的獨特風貌，探索這座城市在文學、愛情與歷史中的多重面貌。本次活動以「與台北談一場戀愛：文學．愛情．台北城」為主題，於剝皮寮歷史街區視聽室及双融域AMBI SPACE ONE放映，活動於8月26日起開放在TIXFUN售票網免費索票，數量有限，索完為止，有興趣的民眾千萬不要錯過。

文化局指出，放映片單將有楊德昌導演的《恐怖分子》和《海灘的一天》，李安導演的《飲食男女》，以及多部具描繪台北地景或新舊時代面貌的電影，如《消失的情人節》、《大俠梅花鹿》、《地獄新娘》、《彩雲飛》和《月朦朧鳥朦朧》。

文化局指表示，9月起「電影中的台北」的室內放映場次也將隆重登場，首周放映活動將在9月7日、8日的下午及晚上，在剝皮寮歷史街區視聽室進行經典電影放映。觀眾將置身於復古建築，除了播放由瓊瑤原著改編的《我是一片雲》、《夢的衣裳》等經典影片，《油麻菜籽》、《龍山寺之戀》等經典作品也希望帶領觀眾重返舊日台北的繁華歲月。

文化局長蔡詩萍說，台北是一座充滿故事的城市，每一條街道，每一棟建築，都承載著無數的情感和記憶。在這次的「電影中的台北」放映活動中，將透過銀幕，邀請民眾與台北進行一場視覺與情感的對話。

他指出，透過電影來探討愛情、文學與城市生活如何相互影響，透過愛情電影、文學電影來思考城市生活裡的人際關係，以及它們如何共同塑造了台北的獨特文化身份；期望這些與台北有關的愛情電影、文學電影，能提供觀眾深刻的文化體驗，激發對台北歷史和文化的探索。