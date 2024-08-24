2024台灣文博會於23日在台南全區展開城市文化策展，其中，台南文創園展區有首度在文博會推出的親子主題策展「出發！發現之島」，讓親子觀眾也可以在文博會，藉由參與式體驗。

文化部表示，在台南文創園區的香蕉商場「出發！發現之島」展覽，邀請知名壁畫藝術家陳于安透過大型壁畫，以塗鴉方式介紹台灣地理人文，從壁畫中看見400年前的探險家在這座島嶼上的各種發現。最後再一起利用想像力動手完成探險筆記。

茉莉工坊的「靜物劇場」，探討荷蘭人引進多種水果，如芒果、蓮霧及釋迦等，進而奠定台灣水果王國美名的歷史軌跡。26日即將開幕的主展場大台南會展中心，也匯集國立台灣工藝研究發展中心主題館及屏東與澎湖地方館。工藝中心以「物輪轉」為主題，展示台灣工藝的多樣性與實用性。

國立台灣歷史博物館（台史博）響應文博會推出2款全新文創品，以台灣西岸活動瀕臨絕種的白海豚為主角推出《台灣白海豚織襪》，及象徵「異國多元文化，以海為道來到台灣」的《小洋網》時尚背袋，首度於文博會曝光。此外，與在地知名業者運用台史博館藏地圖合作開發的人氣商品《地圖帆布袋》強勢回歸，推出全新配色

屏東館展場特別設計成以極限運動場為概念的4個展區，藉以述說屏東的文化發展，就像是一個全力衝刺的極限運動員。澎湖縣政府則將展區打造成「仙境夢游」，帶領觀眾夢「游」大航海時代至今，眾人對澎湖的嚮往或想像。