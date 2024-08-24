澎湃新聞報導，立訊精密上半年營業收入1,035.98億元，年增5.74％；歸屬於母公司所有者的淨利53.96億元，年增23.89％；基本每股收益0.75元，年增22.95％。2024年第三季預告顯示，立訊精密預計三季歸屬於上市公司股東的淨利為34.53億至38.22億元，年增14.39％至26.61％。

立訊精密在財報中表示，在汽車業務領域，隨著「車路雲」時代的開啟、海內外自動駕駛項目的快速落地，以及智慧座艙娛樂體驗的日益豐富，海量的信息交互帶動智慧汽車的艙內外高速互聯需求，單車電子電氣零件占比快速提升。

公司透過在消費性電子領域累積的快速迭代能力和成本控制意識，已形成汽車線束、連接器、智慧座艙、智慧駕駛等多元化產品矩陣，借助分布海內外的多個生產基地為全球頭部主機廠提供完整的產品落地服務，公司汽車零件業務實現量與質的快速成長。