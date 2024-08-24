美國紡織品公司Unionwear近來製作了10萬個代表民主黨總統候選人、美副總統賀錦麗（Kamala Harris）和副總統提名人華茲（Tim Walz）的「哈里斯·華茲」（HARRIS WALZ）帽子。在民主黨全代會的最後一夜落幕後，該紡織品公司老闆說，工廠已是徹夜加班，但還是供不應求。

據法廣報導，Unionwear成立於1992年，主要生產棒球帽、圍巾和書包等紡織品。公司總裁卡恩（Mitch Cahn）告訴法新社，即便是美前總統歐巴馬當年作為民主黨總統候選人，帽子的銷量也沒有這麼多、這麼快。他感覺，美國民眾對賀錦麗-華茲雙架馬車的熱情十分高。

卡恩還告訴記者，他一直支持民主黨的競選活動。此次為滿足市場的要求，紡織廠的工人將一周工作時間調長至60個小時，幾周前，他還增設新的機器。現在廠里生產的速度已提升至每天生產4000頂帽子。

與此同時，華茲接到賀錦麗電話，邀請其成為自己副手時佩戴的迷彩棒球帽也引發關注。口碑在社交媒體上發酵後，賀錦麗陣營在華茲獲得提名不到24小時的時候，就推出印有「哈里斯·華茲」的同款帽子。準備的3000個庫存僅30分鐘就銷售一空，反響熱烈，目前已追加了訂單。

競選團隊有關人士表示，「已接到了數百萬美元的預定」，「成為了出乎意料的熱門商品」。美國政治媒體Politico稱，「華茲戴的迷彩棒球帽其意義，可能比你想象的要重要得多。」