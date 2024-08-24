解放軍東部戰區飛彈對海實彈射擊

對岸封鎖台灣雖有風險，但仍有可能這麼做。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國專家評估了三種可能的封鎖劇本，還有可能的發展。而中方面臨的最大挑戰之一，就是來自美國及盟友的干預威脅。

《商業內幕》（Business Insider）網23日報導，中方封鎖台灣，目的在切斷島上與世界其他地方的聯繫，並控制人民，而這重大行動不但充滿風險，也很難保證成功。CSIS專家本周發表了一份報告，闡述中方可能封鎖台灣的3種劇本，這些可能的選項在於孤立台灣，消除人民的抵抗意願，並無需冒險採取兩棲攻擊行動。該報告還評估了這種情況升級為入侵，或美國及盟友介入等更廣泛衝突的可能性。

CSIS 新報告提出了三種可能的封鎖劇本，第一種是全面動態封鎖，這是最嚴厲的手段，也很複雜。這可能以北京宣布，在台灣周邊進行實彈演習開始，並迅速演變為針對台灣的大規模軍事行動。

報告並指出，對岸可能選擇打擊台灣數以百計軍事、政府和基礎設施等目標，同時切斷網際網路和通信服務。此外，它會在台灣主要港口秘密佈雷，並在台灣上空劃設禁航區，同時封閉整個台灣海峽。不過，動態打擊有升級風險，可能引發動態回應，進而引發衝突。

第二種劇本是佈雷封鎖，雖然基本原則大同小異，但重點是在台灣港口周邊佈雷，以嚇阻台灣的軍事和商業運輸。專家指出，在這種情況下，中方可能發動能癱瘓軍事和民用通信系統的網攻，並阻絕網際網路存取，而不是採取協同動態打擊。而台灣的部分防禦仍有效，保留了反擊的能力，甚至能靠防空系統攻擊中方空軍。而這與第一種劇本一樣，存有進一步升級的風險。然而，專家指出，第二種劇本讓美國及盟友陷入遠比第一種劇本更大的灰色地帶，因為受控的部分封鎖比較不可能引發相同的國際怒火和軍事介入。

至於第三種劇本便是有限封鎖，這可說是第二種的變體，但不包括海上佈雷。北京藉由避免佈雷和動態攻擊，或許能控制衝突如何升級，並得以在全球舞台上維持較克制的說法，甚至引發有關美國干預是否有必要的質疑。在這種情況下，中方靠的可能主要是海、空軍。雖然這選項風險較小，但無論如何，其中仍存在升級的可能性。

對經濟高度依賴貿易的台灣來說，這三種劇本都代表嚴峻的挑戰。CSIS的新報告指出，台灣2022年進、出口分別佔國內生產毛額（GDP）的 61% 和 69%。以能源和糧食而言，據信台灣只有幾個月的儲備來維生。