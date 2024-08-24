吳宗憲、 KID、坤達領軍的《綜藝玩很大》本周繼續前進日本中部鳥羽錄製外景。黑隊連輸2集，隊長坤達一開始對於戰局直直落，輸到麻痺的無奈表示：「度過一個邊界就沒感覺了」，但話雖如此，他還是在最後關頭火力全開，試圖反轉戰局。

果然，危機就是轉機，在黃隊王子邱勝翊、Miusa妙莎的助攻，黑隊的陳勢安和魏如昀展現絕佳默契，就連超難的「胃食道逆流」都能答對，接連在沙包與猜題關卡中獲勝，坤達又在最後關卡展現16蹲的超強腿力，讓對手郭靜輸到必須接受絲襪套頭扮醜的懲罰，讓純愛教主忍不住遮臉不敢見人。

《綜藝玩很大》推出限量一卡通。（好看娛樂提供）

《綜藝玩很大》與《一卡通》於今年均邁入10年，為慶祝雙方10周年慶，特別攜手推出《綜藝玩很大》10周年紀念款一卡通，分別為象徵節目已邁入10周年的「宇宙玩娃款」、一次收藏超Q玩娃的「玩娃疊疊樂款」以及《玩很大》10周年「黑金款」。

日前，《玩很大》製作單位感性發文，「走過了十個年頭，回想起一路上的風 風雨雨，曾經一度撐不下去」，整理10年的總成績，包括周周收視破1，穩坐綜藝節目 收視冠軍 ; 外景錄製遍及歐、亞、非、大洋洲四大洲，還有日本、韓國、 馬來⻄亞、瑞士、紐⻄蘭、阿曼王國 ; 精彩內容更榮獲第52、53屆金鐘獎益智及實境節目主持人、第57屆金鐘獎最具人氣綜藝節目獎項。《綜藝玩很大》中視周六晚間10點、三立都會台周日晚間8點播出。