台南市中西區昨（23）日上午7時許發生死亡車禍，侯姓男子駕駛計程車沿民權路東向西行，行經永福路口，見綠燈直接左轉，對向西向東行的張姓男子騎著打檔跑車直行而來，見狀已來不及剎車，撞破計程車的右前車窗，騎士安全帽飛出，左臉至頸部遭碎玻璃畫出一道長傷口，當場死亡。侯男今（24）日被依過失致死移送台南地檢署，檢方諭令1萬元交保候傳。

據了解，64歲侯男昨日早上載著1名乘客，沿著民權路東向西行，在民權派出所前的路口，綠燈直接左轉，27歲從事服務業的張男當時騎著打檔跑車，自對向車道直行過路口，見到突然左轉的計程車已剎車不及，迎面直接撞上車輛右前車窗。

台南市中西區民權路與永福路口23日發生一起死亡車禍，計程車右前車窗被騎士撞破。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區民權路與永福路口23日發生一起死亡車禍，張姓騎士騎乘跑車撞上計程車，當場死亡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

巨大衝擊力道瞬間將張男安全帽撞飛，頭部直接撞破計程車右前車窗，玻璃碎片將他臉部到頸部畫出一道約15公分傷口，頸動脈遭割破，現場血流如注。

搭車的男乘客大吃一驚，下車還拿起手機拍照，紀錄這場搭車驚魂記。警方到場見張男倒臥血泊，趕緊叫救護車將他送醫，急救仍宣告不治。

檢警今日相驗張男遺體，父親到場傷心欲絕，法醫指出他全身多處骨折，出血過多休克身亡。侯男被依過失致死移送台南地檢署，他到案指出自己有慢性病，長期洗腎，依賴開計程車維生，身上連3萬元都沒有，最後檢察官准予1萬元交保。