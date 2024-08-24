84歲的「資深主播」盛竹如，近日在TVBS《健康2.0》分享獨門的長壽拉筋秘訣；他也提到，年輕時處在高壓的新聞業，每天都必須緊盯收視率，即使出國也不例外，有時人在國外也需要越洋電話交代工作，長期的緊繃狀態讓他飽受極大壓力，最後因此摘除膽囊，自嘲自己是「無膽之人」。

針對這一情況，功能醫學醫師歐瀚文分析指出，壓力過大容易引發胃腸道健康，甚至引發消化性潰瘍，因此保持身心平衡、適當放鬆壓力，對於現代人尤為重要。

盛竹如（左）、鄭凱云。（TVBS提供）

盛竹如說，他每天早晚都會做半小時的全身運動，幾十年下來的堅持，使他身體非常「軟Q」，他也直言，運動使他越來越健康快樂，精神狀態非常好。中醫師吳宏乾補充說道，俗話說「筋長一寸，壽延十年」，拉筋不僅僅是伸展肌肉，更是維護血管、神經、肌肉及肌腱等全身系統健康的重要方式，透過持續的運動強化筋骨，實際上能促進肝臟健康，進而使身體內的血液循環更加充足，達到增強體質的效果。