土城「頂福安居」社宅基地旁開闢中的計畫道路，將於8月26日至9月22日，進行雨水箱涵工程，將封閉土城福城街及福寧街部分路段(藍色箭頭)，人車請依照紅色箭頭方向改道通行。（新北工務局提供）

新北土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢工程，將進行雨水箱涵設置作業，將於8月26日起至9月22日止，封閉土城福城街及福寧街部分路段，往福田路方向人車請改由中央路4段185巷（67巷）至中央路4段125巷繞行，敬請用路人提早改道。

為因應捷運三鶯線通車與土城「頂福安居」社會住宅完工後，預期未來湧入大量人車，現有中央路4段交通量將無法負荷，對此新北工務局表示，今年2月起辦理「頂福安居社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢」工程，本工程與「頂福安居」之8公尺計畫道路橫交，道路長度約380公尺，工程總經費約2.33億元，預計114年3月完工，通車後可提供「頂福安居」社會住宅聯外交通需求，並擴大頂埔地區路網效益，有效提升周邊生活機能。

新工處說明，為辦理本工程新闢雨水箱涵銜接既有設施，自8月26日起將全天施工，施工範圍包含福城街及福寧街部分路段，請用路人提前改道，施工期間敬請配合導引牌面行駛減速慢行，造成不便敬請見諒。