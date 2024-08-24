中信金(2891)、台新金(2887)爭娶新光金(2888)，成近日台股最夯話題，對於曾是唯一虧損金控的新光金，財信傳媒董事長謝金河分析，具備土地資產卓越、淨值市值雙優、最後1家可併金控等3點價值，是力拼市值破兆元的中信金，擺出非要不可架勢的關鍵，即使新光金近年負面新聞不斷，但仍難掩如同林志玲的本質，戰略價值也不是如花等級的京城銀(2809)比得上。

謝金河今（24）日在臉書以「雙龍搶珠：金控整併的最後一場大戱」為題發文，表示這幾天，新光金突然成了全台焦點，除了一直以來將新光金納入拼圖的台新金，被迫端出1股換0.6022股的換股比例，最後一刻跳出來搶親的中信金控也提出收購計劃，以每股14.55元，預計收購51%，形成雙龍搶珠的景象。

很長的時間，新光金控都籠罩在負面新聞中，除了經營績效不佳、RBC不足，必須強制增資，前董事長吳東進不久前才被移送法辦。在外界的眼中，新光金控不是1家好企業，但這次為什麼台新金、中信金都擺出非娶到不可的架勢？

幾個月前，一位金融界大老級人物問我，你怎麼看新光金及京城銀行？我用顏炳立常常掛在嘴邊的話說京城銀行像如花，新光金是林志玲！儘管新光金一直在負面新聞中，但從幾個不同角度看，新光金具有制高點的戰略價值。（文章未完…全文見此）

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