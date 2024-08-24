首款陸製3A大作遊戲《黑神話：悟空》推出後震撼全球玩家，短短3天就賣破1000萬套遊戲，也讓網友好奇台灣為何做不出來這種等級的產品。其實，台灣遊戲產業領頭羊「大宇資訊」董事長凃俊光曾指出，想製作3A大作遊戲，最重要的是金錢與時間，直言「我覺得台積電可能可以」。

大宇資訊集團今年5月宣布處置手上持有的《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》兩大遊戲IP智慧財產權，意即願意販售，遭酸是在賣老本，事後凃俊光撰寫千字文，指出大宇資訊近6年在研發遊戲上的花費為8.5億元，且大多資源都投入在重建老IP上，無奈玩家並不買單，集團才會選擇做出改變。

此外，作為台灣遊戲業領頭羊，不少玩家也好奇大宇資訊是否能做出3A大作遊戲，凃俊光則解釋，現在的遊戲分工非常細，各種代工、發包夾雜在產業鏈中，產品製作的精美程度與費用差距也很大，大宇資訊資本額只有3000萬美金，若以好萊塢大片1分鐘10萬美金的水準製作，只做得出300分鐘的內容，最後可能會被YouTuber剪成2分鐘的shorts影片，再被10萬毒蛇網友點評，接著就沒有然後了。

凃俊光說，只要有一組核心，遊戲就一定做得出來，但重點是有多少錢跟多少時間去孕育產品，若要論「有錢又有閒」的台灣企業，「我覺得台積電可能可以」。