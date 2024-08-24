賴佩霞去年宣布以副手身分參選總統，還為選戰放棄美國國籍，最後卻以退選收場，事隔將近1年，外界仍相當關心她恢復美國國籍一事，今（24）日她出席「設計人生論壇」瀟灑回應：「我都沒有這個計劃，每次大家都在問我，我也不知道該怎麼說，都是你們一直提醒我。」沒美國國籍會影響生活？她眼睛瞪大說：「影響什麼生活？台灣護照很好用！」未來還有機會從政？她微笑沒正面回答，看起來持開放態度。

賴佩霞提到這一年來的變化，她提及多了很多時間安靜做事，「前幾年都太忙了，這段時間安靜下來寫書，滿好的。」她不後悔走這一遭，也感謝很多朋友在她遭受外界攻擊時，想跳出來替她說話，「我都說不要，不用承擔這些，他們私下支持我看到我的勇氣，有些人是看笑話，但有很多人是支持我，看到我的勇敢。」

曾經差點成為台灣的副總統，是否也是設計人生的一環？賴佩霞笑喊，「我的人生不在我的設計範圍，我沒有特別設計，緣分很重要，世間變化太多。」由於先前忙參選暴瘦，賴佩霞現在還是保持當時的苗窕，對現狀相當滿意。

而賴佩霞和民眾黨主席柯文哲參與舞台劇《倒垃圾》演出，由於柯文哲近來深陷政治獻金帳目不清爭議，賴佩霞表示並沒有跟柯文哲聯絡，被問起會不會擔心舞台劇演出，她表示，「那個都不應該會是我需要擔心的事情。」