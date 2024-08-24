很多人都會拿蘇打餅乾來解饞，以為是有益健康的零嘴，但家醫科醫師李思賢分享，他有位病人於空腹時吃了一片蘇打餅乾後，血糖立刻飆到183mg／dl，直呼是劇烈升糖的魔物，務必要謹慎食用。

醫師李思賢在個人粉專發文表示，不知道為什麼，很多人會把蘇打餅乾當作健康的食物，尤其在肚子不舒服或是半夜餓醒時，都會食用蘇打餅乾，平時桌上也會放上幾包。然而，他強調，蘇打餅乾其實是個劇烈升糖的魔物。

李思賢接著說，碰過不少患者都不自覺地吃了好一陣子，因為潛意識認為比洋芋片或是其它餅乾健康。過去就有一位他的患者於空腹食用一片蘇打餅乾後，血糖立刻上升至183mg／dl。雖然個人情況不能代表所有人，但仍可作為參考，並提醒有任何血糖疑問應進一步諮詢醫師。

事實上，新陳代謝科主治醫師劉漢文先前也在個人臉書提到，有人盡量避開澱粉不吃，卻會買蘇打餅乾來當點心，但明明它也是麵粉做的，有將近一半熱量來自碳水化合物，吃兩份就相當於吃一碗飯，還多了油脂的成分。因此，他建議，不管是為了血糖還是減重，不如三餐正常吃飯就好，不要餓肚子又吃蘇打餅乾當點心。