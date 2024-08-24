澎湃新聞24日報導，在國際頂尖科學期刊《Nature》發表第九篇論文的大陸昔日天才少年曹原，根據《Nature》官網個人介紹，已經任教加州大學柏克萊分校（UCB）研究物理電子學等領域，而且專注於「扭曲電子學」。

澎湃新聞去年11月報導，UCB官網顯示，曹原將於2024年7月起正式擔任該校電子工程與電腦科學系助理教授（Assistant Professor）。研究領域：Physical Electronics（物理電子學）、Micro／Nano Electro Mechanical Systems（微納機電系統）、Physics（物理）。

曹原1996年出生，四川成都人。2010年，14歲的曹原考入中國科技大學少年班學院，並入選「嚴濟慈物理英才班」。曹原在中國科大就讀期間，先後兩次榮獲新創校友基金會設立或資助的海外交流獎學金與郭沫若獎學金（後者是中國科大本科生最高榮譽獎）。2014年，他到麻省理工學院讀研究生，2020年獲得博士學位。

從2021年到2024年，曹原在哈佛大學擔任初級研究員，此後加入UCB任教職。曹原個人網站上顯示，他專注於「扭曲電子學」——材料中的電子學與「扭曲」的研究。他在網站上自我介紹：「我的興趣和專業非常多樣，涵蓋物理學、電子工程、奈米技術和電腦科學。我也是電子駭客、天文攝影和小提琴的愛好者。」

2018年，曹原因發現石墨烯超導角度轟動國際學界，開闢了凝聚態物理研究的新領域，成為《Nature》雜誌創刊149年來以第一作者身分發表論文的最年輕中國學者。當年，《Nature》發布的「年度世界十大科學人物」中，曹原位居榜首。

此後，曹原連續在國際頂刊發文，目前，他至少已經在頂尖學術期刊《Nature》和《Science》上發表了10篇論文。包括9篇Nature和1篇Science。僅2021年上半年就密集發布了4篇，被稱為「石墨烯駕馭者」。

2021年8月，澎湃新聞報導，「天才少年」曹原獲2021年凝聚態物理領域青年物理學家最高獎（William L. McMillan Award），以表彰其在「扭曲雙層石墨烯中發現和探索超導電性和相關量子現象」取得成就。