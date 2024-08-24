古蹟修復工地負責人必須兼備各項專業，透過培訓班的學習，循序學習專業技能。（圖／金門大學）

為使古蹟、歷史建築之修復能確保其指定或登錄之文化資產價值，文化部委託金門大學戰地史蹟與閩南建築研究中心將於9月29日開辦「古蹟修復工程工地負責人培訓班」，望能以專業嚴謹的課程安排、實用可靠的學習教材、學術與實務兼具的培訓師資，提供從事古蹟修復工程人員以及建築相關工作者進修學習之管道；此次課程也是睽違4年後文化部再度於金門開班，即日起受理報名，歡迎踴躍參加。

金大表示，金門擁有豐厚的文化資產，古蹟歷史建築等建築類文化資產總數達248處，正確的保存與修復工程推動必然為地區文化資產保存的核心工作重點。依據《古蹟修復及再利用辦法》，古蹟修復或再利用之施工階段應置工地負責人，即營造業者承攬古蹟相關工程時，必須聘有合格之工地負責人。

金大說明，古蹟修復工程工地負責人除應負責辦理「營造業法」中所訂之工作外，尚須對古蹟修復工法、技術有正確之認識，避免減損其文化資產價值，同時配合修復設計、指揮工進、工法之管控與品質之確保；因此，古蹟修復工地負責人必須兼備各項專業，透過本培訓班的學習，循序學習專業技能。

金大指出，此次培訓課程將從9月29日至12月28日，每周六、日在該校綜合大樓建築學系533教室上課，授課總時數為120小時；授課方式採用室內講課與修復現場觀摩實習，培訓學員應依《古蹟修復工程工地負責人培訓班學員守則》，上滿規定時數課程，並經「課程作業考核」與「期末測驗」兩階段合格者，可獲頒文化部核發之「古蹟修復工程工地負責人培訓班」結業證書。

有意者可至文化部文化資產局網站：http://www.boch.gov.tw/boch/或「2024年度古蹟修復工程工地負責人金門培訓班」臉書粉絲專頁：https://bit.ly/QuemoyConservationManager下載報名簡章，報名時間為即日起至8月27日截止（以郵戳為憑）。

金大補充，本年度金門地區預訂僅開設1班，學員人數以50人為限，人數不足20人則不予開班；歡迎具備古蹟修復、文化資產、古蹟藝術修復、土木、建築、營建等相關工程經驗的民眾報名參與。相關問題請洽國立金門大學戰地史蹟與閩南建築研究中心徐小姐，電話082-313456分機13。