印度總理莫迪23日在基輔會見了烏克蘭總統澤倫斯基，這是自烏克蘭1991年脫離蘇聯以來，印度領袖首次訪問基輔。

據美國之音報導，莫迪此次訪烏，是受澤倫斯基邀請。莫迪幾週前剛在莫斯科會見了俄羅斯總統普丁，澤倫斯基對那次訪問甚是憤怒。

莫迪在會談前向記者發表聯合聲明，表示他來基輔是為傳遞和平的訊息，並呼籲俄烏儘早對話。

印度和俄羅斯有著長期的關係，自2000年以來一直舉行年度高峰會，儘管7月訪問莫斯科是莫迪5年來的第一次訪俄。莫迪告訴澤倫斯基，印度準備在任何和平努力中發揮積極作用，並表示他將以朋友的身分親自這樣做。

莫迪在聯合聲明中表示，「只有透過對話和外交才能找到解決問題的道路。我們應毫不猶豫地朝這個方向努力。雙方應該坐在一起，找到擺脫這場危機的辦法。」

在稍後2位領袖面對記者時，莫迪表示，在烏克蘭與俄羅斯的戰爭中，印度並不是一個中立或無動於衷的旁觀者，「我們站在一邊，我們堅定地支持和平」。

會談後，莫迪和澤倫斯基簽署了農業、食品工業、醫藥、文化和人道援助等領域4項雙邊合作協議。此外，雙方也準備了一份關於建立兩國戰略夥伴關係、貿易和軍事技術合作的聯合聲明。

莫迪訪烏前，有分析認為這是印度採取的「戰略平衡術」，是為降低莫迪莫斯科之行所帶來的負面影響，以表明印度的中立立場。據《印度時報》報導，莫迪此次會面時，特意對澤倫斯基表示，「印度從未中立，始終站在和平的一邊。」

俄羅斯科學院東方研究所專家也分析稱，「莫迪非常關注他的名字不僅為印度人所熟知，而且要為全世界所熟知。他此行是在向德國和其他歐洲國家表明，印度考慮了他們對烏克蘭的看法和立場。」