DREAM TAIWAN台灣夢想隊將參加西班牙2024 Arnedo Cop青少年足球盃賽，行政院長卓榮泰（中）24日授旗後，與18名選手一起振臂呼口號。（羅浚濱攝）

DREAM TAIWAN台灣夢想隊9月7日、8日將參加西班牙2024 Arnedo Cup青少年足球盃賽，透過選拔賽選出了18名選手，行政院長卓榮泰24日特別到台大竹北校區足球場授旗，指明年將成立體育暨運動發展部，建立台灣全新的體育政策。

卓榮泰表示，Arnedo Cup青少年足球盃賽全球只有16隊，亞洲只有日本和台灣2支唯二的隊伍，重要的是，台灣小選手去西班牙比賽、練習切磋的對手，都是皇家馬德里或是巴賽隆那未來可能的球星，未來都可能是足壇響叮噹的人物。

卓榮泰並說，有這樣的機會，這樣來看，這代的小朋友都是幸福的，可以把眼光放遠，去看世界頂尖一流的足球選手是怎樣訓練的，他希望台灣在未來10年內，訓練出180名經過國際洗禮的小朋友，他也希望有機會與足球界的前輩，一起把台灣的足球發揮起來。

卓榮泰並說，尤其2026就要舉行世界盃足球賽，將會與奧運一樣瘋狂起來，台灣的足球隊雖然還沒有哪樣的實力，但大家看足球的熱度還是有的。

卓榮泰指出，他希望推動「T足球」運動，T就是台灣的意思，擬定10年計畫，把小朋友找出來，有計畫的把好手訓練培養出來，能夠找出台灣下一的好手，一步一步的先在亞洲取得好成績，甚至更有計畫以世界盃為目標。

卓榮泰最後強調，行政院已在籌備體育暨運動發展部，希望明年能掛牌，希望台灣人人都是體育人，人人運動強身，體育暨運動發展部成立後，會從全民運動、 國際競技及運動產業「三足鼎立」，以三支強韌支柱，建立台灣未來全新的體育政策。

教育局長楊郡慈感謝豐米便當董事長施偉華對基層足球的付出，指縣府大力推動足球運動，為培訓選手盡一份心力，希望選手到西班牙參賽，能創造佳績。DREAM TAIWAN台灣夢想隊18名選手，展示參賽球衣，遠赴西班牙比賽全程免費，由蔡司公司贊助。