蘇姓男子的父親過世後，有一筆108萬元的遺產匯到他郵局帳戶，但蘇母卻發現帳戶裡竟然只剩76元，蘇男指控是宋姓前女友才知道密碼，錢是她提領走，宋女被依竊盜罪起訴，但高雄法院審理時，發現宋女曾多次受蘇男指示去帳戶領錢，加上檢方提出證據不足，判宋女無罪。可上訴。

判決指出，蘇姓男子與宋姓女友於2020年交往同居後分手，2022年間，蘇男突然接到母親電話，詢問為何他的帳戶中只剩76元，他才知道當時父親留下108萬遺產，不過短短半年內戶頭內只剩下2位數，他認定是遭宋姓前女友領走，甚至到警局報案提告，檢方依依竊盜罪起訴。

蘇男指2020年間，他從事豬肉生意，到郵局開戶後，有告知當時同居的宋姓女友提款卡密碼，也會請宋女幫他提款，但2022年2月，他把郵局帳戶裡的錢轉至其他銀行帳戶後，同年5月就沒有再使用郵局帳戶，之後帳戶的購貨支出及跨行提款交易都不是他本人操作，也不知道父親過世後有一筆108萬元的遺產匯到郵局帳戶，平時郵局存摺都是放在母親住家，是接到電話才知道有這筆錢，也強調「如果是我叫她領的，我就不需要報警了」

高雄地院審理時，宋女喊冤，聲稱自己是受蘇男指示去郵局幫他領錢；宋女的同事也作證指出，曾見過蘇男到工作地點請宋女幫他領錢，但頻率她忘記了，但蘇男會把提款卡拿給宋女，下班後就去領錢。

法官檢視雙方對話紀錄，宋女曾依指示提領出錢，並交給「文哥的員工」，加上檢察官提出證據不足，因此判她無罪，可上訴。