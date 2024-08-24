30歲的小賈斯汀（Justin Bieber）早年以一曲〈Baby〉走紅全球，脫離了和席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）分合多年的戀情後，2018年和模特兒希莉鮑德溫（Hailey Baldwin）結婚，今年5月兩人曬出希莉挺孕肚的影片宣告將成為新手爸媽。今(24日)稍早，小賈在IG曬出兒子的小腳照，透露兩人的第一個小孩平安誕生。

小賈稍早寫下：「WELCOME HOME，JACK BLUES BIEBER」，從姓名推測兩人愛的結晶應該是位小王子，引來超過619萬名粉絲按讚。好友「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）回應：「Congrats guys!!! Love the name!!!」音樂家HARV也說：「Let’s goo!! Can’t wait to meet him!」

小賈過去可說是情場浪子，6年前結婚時一度不被外界看好，還遭網友唱衰留言：「你根本不愛希莉！你娶她只是為了報復賽琳娜」，當時小賈也回應希莉就是他的另一半，如果網友不支持希莉就是不支持小賈，既然如此就不算是他的粉絲，並嗆：「如果你有被好好教育過的話，你的父母應該有說過，沒有好話可以不用硬說」。

小賈斯汀過去常和希莉鮑德溫上街放閃。（圖／達志影像）

小賈婚後常做出許多寵妻舉動，例如幫另外一半寫歌，上街被拍到時被拍到舉止互動極盡溫柔體貼。然而夫妻倆過去也遇過許多低潮，希莉一度小中風送醫，2022年小賈更拍片透露罹患罕見的神經性疾病，名為「侖謝亨特氏症候群（又稱雷氏症候群，Ramsay Hunt syndrome）」，導致他右半邊臉癱瘓做不出表情，只能暫時取消表演計畫。如今迎來一子，兩人可說是苦盡甘來。