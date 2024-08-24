自稱格鬥家的「台中燒打雞」韓森，日前在真人秀《拳願之星》與狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐爆發肢體衝突，還狠嗆「國際巨嬰」、「連清理排泄物的能力都沒有」，傳惹火孫鵬、狄鶯，因此拍片道歉。事隔3日，狄鶯今(24日)在臉書發雞湯文。

韓森21日在影片中向孫鵬、狄鶯道歉，至於先前的言論，他表示：「我的本意指的都是孫安佐本人，巨嬰、擦屁股等，都是單純要請他更有肩膀一點，並非想要攻擊家人」，更強調：「大家都是成年人，自己做的事情就自己承擔與家人父母都無關。」 最後向孫安佐下戰帖，喊話擂台上見真章。

稍早，狄鶯在臉書分享雞湯文，標題為「你不是我，所以未必了解我」，內文提到「不要參與他人的因果，人各有命，不要擾動他人的氣數，否則，損耗的是自身」、「未經他人苦，莫勸他人善，你若經我苦，未必有我善」等。狄鶯認同人與人的區別，真正在於從小到大的經歷不同，若是沒參與他人的世界，永遠無法體會他人的感受；若參與別人的世界，未必有別人那麼善良。

狄鶯很寵愛孫安佐。（狄鶯臉書）

狄鶯認為人生的每一個人，「不是用來改變的，而是彼此成就對方。」無論遇到什麼人，都會對人生有啟發和覺悟，愛你的人給予溫暖，不愛你的人懂得保護自己，恨你的人懂得自我反思。至於人與人的交往，狄鶯覺得淺淺、淡淡，維持風平浪靜即可，反觀小人的交往功利心強，看似甘之如飴，實則渾濁不堪。

最後，狄鶯表示：「做人尚且如此，人與人保持一個度，不要輕易改變他人，改變別人是瘋子，改變自己是神仙。」