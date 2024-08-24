高雄壽山是獼猴原生棲地，但近年與遊客的關係緊繃，壽山動物園推出「防猴包」租借服務，遊客可將物品放進束口袋，及教育宣導「食物不露白」，讓遊客安心遊園。園方近期還在IG上分享1支獼猴「反差萌」影片，可見成群獼猴在柵欄上睡覺，讓網友直呼「好療癒」。

高市府觀光局長高閔琳表示，台灣獼猴是台灣特有種，聰明和可愛模樣深受遊客喜愛。近年來因人類不當餵食，造成壽山獼猴逐漸靠近人類活動區域。如民眾手上持有塑膠袋、紙袋等物品，易造成獼猴誤解為食物容器，進而主動接近人類。

遊客可至服務中心租借「防猴包」安心遊園。（壽山動物園提供）

台灣獼猴共存推廣協會在園區外熱點勸導遊客收好物品，降低人猴衝突。（壽山動物園提供）

為此，壽山動物園推出「防猴包」租借服務，遊客可持證件至服務中心租用帆布材質的束口袋，將物品全部裝妥後再安心遊園；園內還設置「防猴垃圾桶」，採用密閉式設計，有效防止獼猴翻找垃圾，不僅保護環境，也能避免獼猴誤食有害物質。位於兒童牧場旁的「啵得廚房」，將戶外用餐區利用擴張網包覆，遊客隔著籠網與獼猴對視，成為特殊風景。

任意接觸獼猴可處新臺幣5000元至1萬元罰鍰。（壽山動物園提供）

壽山動物園長期與台灣獼猴共存推廣協會合作，台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟提到，除暑假或連假期間於壽山動物園對遊客進行宣導教育外，亦有提供獼猴科普入校宣導申請及舉辦不定期獼猴生態導覽，希望讓更多大小朋友學習如何應對台灣獼猴，進而理解共存。

值得一提的是，遊客過去因搶食行為對獼猴產生負面印象，園方說，其實互相尊重，也能感受到獼猴「反差萌」，近期在動物園IG分享獼猴影片，多隻獼猴披著夜色自在休息的模樣，文中寫到「加班的疲累⋯⋯全被你們給療癒了！」該影片突破180萬點閱。

壽山動物園呼籲，「不接觸、不餵食、不干擾」，市府已將鼓山區列為禁止接觸及餵食獼猴場域，違反者將由市府農業局祭出罰則，依「高雄市野生動物保育自治條例」處5000至1萬元罰鍰，也提供檢舉制度，經主管機關查證屬實並處以罰鍰者，可有罰鍰金額百分之20的獎勵金，邀請民眾共同檢舉違法餵食，共同守護生態，通報電話為1999、07-7106950。