嘉義農業試驗分所首次辦理跨區酪梨評鑑競賽，從35組參賽者中脫穎而出的冠軍，是來自雲林古坑鄉的農民林秋養。（呂妍庭攝）

台灣酪梨栽培面積已達2062公頃，雲嘉南地區占近6成，今年農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所首次辦理跨區酪梨評鑑競賽，並搭配嘉義縣竹崎鄉農會「崎聚果鄉」活動，24日公布酪梨達人得獎名單，從35組參賽者中脫穎而出的冠軍，是來自雲林古坑鄉的農民林秋養，從種芒果到選種酪梨，林秋養說酪梨雖然對環境比較挑剔，但營養價值更高，期待在冠軍加持下，政府能加強行銷力道，讓更多人認識國產酪梨。

嘉義農業試驗分所長方怡丹說，酪梨從日據時代就引進到台灣，栽培歷史非常久，以嘉義和台南是主要栽培區，現雲嘉南地區種植面積1200多公頃，占近6成，由於酪梨有非常多的品種，又適逢產季，特地舉辦跨區域評鑑，鼓勵大家把高質的酪梨拿出來比賽。

方怡丹說，酪梨比賽除比外觀和品質，最重要是口感，最好有像冰淇淋的口感，這次得獎果品農藥殘留檢驗通通合格，都有產銷履歷，甚至有機的認證，非常安全和優質，透過評鑑讓農民可以技術交流，讓酪梨從田間到餐桌上都一樣優質。

跨區酪梨評鑑競賽選出多位酪梨達人。（呂妍庭攝）

跨區酪梨評鑑競賽選出多位酪梨達人。（呂妍庭攝）

冠軍得主林秋養原是土木工程師，後返鄉協助經營酪梨園，將自身科技及系統化管理經驗導入農業栽培，讓每株酪梨都有身分證並搭設保護支架、完善排水及自動化灌溉系統，在這次凱米風災中幾乎零受損，也培育出入口溫潤、帶有甜味的冠軍酪梨。

2位亞軍分別來自嘉義縣竹崎鄉的陳欽泉及中埔鄉的張安祺，陳欽泉具有20多年的酪梨種植經驗，也是比賽的常勝軍，他使用大量的有機肥搭配少部分即溶的43號肥，使酪梨滋味豐厚、味道醇香；張安祺則是從銀行業退休後才務農，近5年轉型種植網室酪梨並加入產銷履歷集團產區，主要透過液肥澆灌，讓酪梨滋味豐富、入口滑順！

季軍則是嘉義縣中埔鄉的林姿涵、竹崎鄉的盧勝志及台南市官田區的曾福德，28歲的青農盧勝志是本次最年輕的得獎者，他為了繼承父親遺志，棄台電外包商工作返家接手經營果園。

農糧署副署長姚志旺說，竹崎鄉水果具多樣性，這個季節正好是酪梨的產季，讓消費者透過評鑑可以挑選優質水果，另文旦柚即將採收，也能藉活動跟消費者推銷。

竹崎農會總幹事林孟怡說，今年是第2次辦「崎聚果鄉」活動，因去年迴響熱烈，今年再度舉行，多元活動除讓民眾認識酪梨、採買鮮果，也推銷產季文旦。