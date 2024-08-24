北聯幫昨（23）晚在北投區某溫泉會館，舉辦幫內餐會席開12桌，邀集者是綽號「康哥」的吳姓副幫主，幫內大老齊聚一堂，據傳康哥可能接任下任幫主，北投警方為此出動80名警力，在會館入口全程蒐證，進入者也一一盤查身分。

北投警方獲報，北聯幫吳姓副幫主23日席開12幫，要宴請幫內大哥及親信幫眾，地點則在中山路某溫泉會館，警方為此規劃80名警力，在會館入口全程蒐證，並查看進出者的身分、留存資料。

北聯幫聚會，80警蒐證盤查。（警方提供）

北聯幫聚會，80警蒐證盤查。（警方提供）

據了解，昨晚的餐會大家多以敘舊、閒談為主，過程也沒有特殊狀況，現任王姓幫主因有案在身，當天沒有出現，北投警方指出，此次勤務另請刑警大隊支援，以優勢警力在現場架設告示牌，宣導新的組織犯罪規定，嚴禁幫派透過旗幟、花籃、制服，展示特定的幫派名稱。

警方表示，盤查出入的上百名賓客，未有發現通緝或查獲違禁品，但其中1部機車被查出遭到侵佔，已將騎乘者依法就辦，警方強調，嚴禁黑幫藉機聚眾鬧事或壯大聲勢，任何聚會警方以「事前約制、事中嚴防、事後嚴辦」方式，展現打擊幫派氣焰的決心。