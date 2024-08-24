筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，指新竹市長高虹安論文涉及侵權，遭高控告加重誹謗罪，獲不起訴確定後，向台北地院提刑事自訴反控高誣告罪；北院日前認定，高的博士論文及期刊論文確有大幅抄襲情事，卻提起自訴，依誣告罪判刑10月；高對判決深感遺憾，稱將提出上訴。翁達瑞今（24日）在臉書透露，委任律師昨（23日）已遞交民事求償訴狀，決定向高虹安求償975萬。

針對民事求償告訴，翁達瑞在臉書透露，當初提起誣告自訴時，希望把焦點放在高虹安的誣告故意，因此沒有附帶民事賠償，誣告案的定罪率極低，特別是原告要負舉證責任的自訴案，相對的，誣告的民事求償門檻較低，既然在刑事庭都贏了，民事庭的關鍵應該在求償金額。

針對民事求償金額部分，翁達瑞指出考量點包括兩造的社經地位、被告的犯行嚴重程度，原告的損害程度等，因此經過和律師討論，決定求償975萬，略低於陳時中提告吳子嘉誹謗的一千萬求償。

最後，翁達瑞說，雖然高虹安在刑事案輸了，「她繼續嘴硬，不願認錯道歉。為了讓高虹安得到該有的教訓，我會盡全力打贏民事求償官司」。