市議員邱愛珊、陳本添、市府建設局長陳大田、后里區長賴同一等人共同揭開四口之家新樣貌。（李京昇攝）

位於台中市后里森林公園內的「四口之家」，建築結合稻稈木構而成，主打永續建築，獲得多項國際建築設計獎肯定。為有效活化利用空間及提升觀光價值，市府建設局推動場館優化，委外文創業者經營，24日起試營運，未來除有食農教育、環境教育等課程，也有文創商品展售，以及開放民眾手沖咖啡體驗。

市議員邱愛珊、陳本添、市府建設局長陳大田、后里區長賴同一等人與委外廠商「阿發創玩工作室」共同揭開四口之家新風貌。陳大田說，四口之家建置於2018年台中花博，園區內栽種許多台灣原生植栽，其建築更多次榮獲德國、美國、倫敦等國際設計大獎，也獲得台灣低碳建築聯盟的鑽石級建築碳足跡認證。

陳大田指出，「四口之家」目前定位為永續生態故事館，在文創團隊進駐後，會有食農教育、生態保育、守護石虎和貓頭鷹等主題，未來森林公園也將完成建置吊床遊戲場、綠色草坪、茶花園區和櫻花步道，讓公園環境更完善。

「阿發創玩工作室」負責人歐任發說，場館未來結合食農教育、SDGS的桌遊課程，還有咖啡試飲活動，每周五、六、日則開放給民眾體驗手沖咖啡，讓市民朋友進來會有家的感覺。

邱愛珊提到，花博會結束後，四口之家明顯毀壞、閒置多時，經市府修建後重新營運，加上委外廠商進駐，期許能達到建築最初目標「永續發展」，讓民眾體認永續發展其實不難，可以落實在生活之中。