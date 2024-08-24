對於民眾黨主席柯文哲在台北市長任內京華城案被偵辦，前台北市長郝龍斌砲轟「不可能沒責任」，引發討論。前郝幕僚、台北市議員游淑慧透露，京華城的壓力遊說來自四面八方，尤其自己人的更難拒絕，但郝龍斌就是尊重、力挺下屬專業意見。她還透露，被問到柯文哲曾罵「不知道就去死一死」，現在自己出事卻說不知道時，郝笑說「我才不在乎他罵過我什麼。我只想問他，今天的柯文哲還敢面對過去的柯文哲嗎？」

游淑慧今在臉書發文，提到媒體人陳鳳馨在政論節目上說，「郝龍斌這個人有點憨直，京華城這個案子他是過不去的，各位要知道，京華城老闆有多少國民黨高層的關係，我相信一定多方施壓，郝龍斌要堅守那個392%的容積率，一定是承受了四面八方、極大的壓力。」

游淑慧透露，她做為當年的市府見證人，雖然當年只是小祕書，對京華城這麼重大的案子只有記錄，沒有參與討論的空間。但她是知道當時的壓力遊說真的來自四面八方，來自自己人的，更是很難拒絕。

游淑慧說，並不是郝龍斌本身對威京、對京華城有什麼偏見；單純是當時都發局意見認為不該給、不可給，市長就尊重專業、力挺下屬而已。做市長的，不可能什麼萬事通，也不能單靠一張能吹的嘴……重要是尊重下屬專業、幫下屬扛下壓力。

游淑慧也疑問，「就覺得很奇怪，威京集團主席過去是國民黨高層，同樣國民黨的郝龍斌挺得住；一直講討厭國民黨的柯文哲，為什麼反而給了百億容積大獎勵？ 交情有多深」。

游淑慧直言，「對個案做出指示，由上往下交辦……現在闖禍後又一推二五六的柯文哲前市長，我慶幸不是他的下屬…………好家在。」

游淑慧日前也發文，提到前市府團隊夥伴幫郝龍斌慶生，「這十年來，團隊的感情始終凝聚，人家說帶人要帶心，我想這一點郝市長和郝伯伯都做到了」，而律師葉慶元也問郝龍斌說，以前柯文哲罵「這也不知道，可以去死一死」，結果柯現在連自己的錢都說不知道，怎麼回應？

游淑慧透露，郝龍斌笑笑說，「我才不在乎他罵過我什麼。我只想問他，今天的柯文哲還敢面對過去的柯文哲嗎？」讓她馬上吐槽說，這樣回應太溫和啦，難怪講話都沒有新聞梗。

她也感慨說，但就是郝龍斌前市長，對己但求問心無愧，對人厚道不出惡言……政治一時，做人一世。