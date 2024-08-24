高雄巨蛋旅展即起至8月26日登場，集結20家旅行社聯手促銷，吸引上萬民眾搶好康。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋旅展即起至8月26日登場，集結20家旅行社聯手促銷，由於暑假接近尾聲，業者力拚淡季出國商機，祭出超殺優惠，像是從高雄出發的日本郵輪行，每人最低免1.5萬元。另外，高雄家電展也在同場地拚買氣，購買節能家電搭配回饋，最高可省1.3萬元，雙展覽吸引上萬民眾入場搶好康。

主辦單位指出，這次旅展與業者聯手規畫5大出國旅遊主題，分別有「郵輪高雄出發最便利」、「秋季日韓賞楓行」、「國內住宿最激省」、「國際郵輪假期」及「精選早鳥滑雪」等豐富旅遊產品皆推出旅展限定的4天促銷，最高出國再減1萬2000元。

其中，郵輪從高雄出發產品，山富旅遊、五福旅遊推出獨家販售的歌詩達莎倫娜號，高雄往返，暢遊日本，11月16日、20日、24日及2025年3月13日、17日、21日出發，沖繩、石垣、宮古島暢遊5日1萬4400起，同房第3、4人只要6900起。

秋季日韓賞楓行也全面開賣，可樂旅遊祭出九州秋好康4日，楓紅深耶馬溪、湯布院金鱗湖、阿蘇溫泉體驗，2萬4500起。五福旅遊「雪嶽楓情5日」，雪嶽纜車、南怡島、韓服古宮，2萬7800起。

另方面，由高雄市電器商業同業公會主辦，1年1度、南台灣規模最大「2024高雄AI智慧家電空調大展」，也在高雄巨蛋登場，挑戰全通路最低價，今年邀請20大品牌聯展。

高雄家電展也在同場地拚買氣，購買節能家電搭配回饋，最高可省1.3萬元。（柯宗緯攝）

線上結合線下行銷模式也在展覽看得到，廠商在做直播。（柯宗緯翻攝）

高雄市電器商業同業公會指出，政府為鼓勵民眾購買節能家電，只要汰換並購買一級能源效率冷氣、冰箱，每台可享3000元汰舊換新節能補助；加上「貨物稅減免優惠」每台最多退稅2000元，總汰舊換新1台家電最高可獲得5000元補助金；搭配原廠加碼回饋最高8000元，最高可省1.3萬元，讓民眾省荷包。