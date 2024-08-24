川普把鐵粉熱情變現，靠競選財源廣進。

美國前總統川普去年底宣布，支持汽車經銷商老闆莫雷諾（Bernie Moreno）角逐俄亥俄州參議員席位。而這讓身為政治素人的莫雷諾超越其餘幾位更知名的共和黨人，提升了他的政治地位。

CNN新聞網23日報導，兩天後，莫雷諾的競選團隊在川普佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-A-Lago）花了約 17,000美元（約54萬台幣），隨後下個月又花費了79,000美元（約251萬台幣），使他成為這家俱樂部數一數二的政治消費者之一。

然而，這並非個案。據 CNN對聯邦競選財務數據的分析，藉由在海湖莊園舉辦豪華募款活動、入住川普的酒店，甚至搭乘川普的私人飛機，共和黨候選人和政治團體今年在川普的企業上的支出，可望超過自2016 年以來的任何一年。但無論是今年還是近10年，川普本人一直都是最大的消費者。他和相關政治團體透過3次總統競選活動，已將超過 2800萬美元（近9億台幣）的競選捐款注入個人企業，將其政治支持者的熱情轉化為個人利益。

其他共和黨人也群起仿效，在川普的產業上花費數百萬計美元，而這顯然是為了討好前總統，並向共和黨選民表明，他們對他的效忠。近年來，在川普企業上砸錢最多的一些候選人是新政客，儘管他們缺乏選舉或成功經驗，但贏得了這位前總統的支持。除了莫雷諾外，還有前喬治亞州參議員候選人華克（Herschel Walker），以及有希望獲選的亞利桑那州參議員候選人選蕾克（Kari Lake）。

而2024 年上半年，聯邦競選活動和政治行動委員會（PACs）在川普旗下企業上花費了近 320萬美元（約1億台幣），其中超過 80% 來自川普自己的競選活動和相關團體。而最大的一筆，也就是約190萬美元（近6,044萬台幣），則是由川普的競選活動和籌款委員會砸錢，花在經營他私人飛機的公司上。