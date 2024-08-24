位於桃園市立圖書館總館的桃園桃知道威秀影城受到各界關注，民眾也相當期待藝文特區的第一座電影院，而桃知道威秀影城將於26日開始營業，總廳數共有4廳，座席共有387個，目前透過威秀影城官網訂票已超過5成，下周為試映階段，觀察人流及廳舍是否有需改善，預計於9月中旬正式開幕。

桃知道威秀影城於2022年因未獲桃園市府核發建築執照前，擅自將2、3樓空間增加夾層，欲作為美食街、賣場等用途，且當初進駐的影城也與原本計畫有出入，桃園市建管處隨即勒令廠商停工，當時建管處以違反建築法及館方違反促參契約，開罰148萬元。

桃園市教育局說，桃知道威秀影城原規畫近900席座位，但因疫情關係改變原有計畫，座位刪減至不到400席座位，改造成商場、餐飲合併的文創大樓，原預計7月配合暑假營運開幕，但因相關證照及安檢時程有拖延，才導致8月26日為首日試營運。

桃知道營業處表示，桃知道威秀影城已於7月31日取得使用執照，打造以知識電影方舟概念，讓桃園影迷多一處探索全球藝術文化的好去處。除了世界各地影展的藝文電影，也將帶給觀眾時下最熱門的人氣作品，服務大桃園地區影迷。

營業處說，廳數共有4廳，分為1、2、3、5廳，其中1、2、3廳為114個普通席加2席身障座位，5廳則是44個普通席加1席身障座位，雖然規模較小，且5廳為不到50人的迷你廳舍，但可使用的彈性也較大，可做為稍冷門的文藝電影之用，未來也可做為座談會、電影講座等用途。

教育局也說，總館2樓有一片露天平台，計畫打造成星空館、露天電影院，讓民眾有更多的選擇，也可活用總館的空間。而目前透過威秀影城訂票系統得知，已超過5成的座席已被預訂，可見民眾對於桃知道威秀影城的期待甚大，將透過試營運階段進行局部考察及改善，預計於9月中旬正式開幕。