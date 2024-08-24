台北捷運西門站昨（23）日疑似有人沿路大便，捷運站內可見一整排糞便痕跡，連列車車門前都有一大坨，害其他乘客沒注意踩到差點滑倒；北捷說明，站務清潔人員發現狀況後立即進行清消，呼籲旅客有身體不適、異常等情形，可告知行車專員或站務人員。

不少網友昨日在threads表示，北捷西門站出現大量糞便，一大條延伸進廁所裡面，也有人拍到列車座位、車廂內充斥大便的證據，還有其他乘客沒注意到地板有一灘糞便，當場踩下去差點滑倒，剛好被錄影拍下。

相關內容在網路上引起討論，網友紛紛喊「這太扯了吧，到底誰這麼缺德」、「為什麼這貼文有味道」、「這麼大一攤，而且車上也沒什麼人，怎麼還會一腳踩下去」、「這個真的是拍攝者不救欸」，不過也有人說「好可憐，他可能不是故意的，生理失控還要被嘲笑」。

北捷回應指出，西門站清潔人員發現車站大廳有排泄物後立即進行清消作業，也呼籲旅客如遇異常情形或身體不適，在列車上可透過緊急對講機通知行車專員或行控中心，在車站可告知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，北捷獲報後儘速前往處理。