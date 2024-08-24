台北遊覽車發展協會等單位，因不滿交通部推出的刷卡機，號稱百輛遊覽車26日包圍交通部表達抗議，中正一警方規劃相關交管措施，呼籲往來用路人配合疏導、注意行車安全。

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會，不滿交通部明年6月30日起，要求所有遊覽車加裝「駕駛員刷卡機」，由此紀錄每個司機的上下班時間，以避免疲勞駕駛，但協會認為車上早就有GPS，根本是疊床架屋，要求若安裝應給業者相關補助。

中正一警方表示，相關集會遊行將在仁愛路1段、杭州南路1段進行，申請時間為早上9時至傍晚5時，因當天是周一，為免影響交通，警方規劃相關的交管勤務。

26日上午9時，仁愛路1段（紹興南街【不含】至杭州南路1段【不含】）南側慢車道及杭州南路1段（仁愛路1段【不含】至信義路1段【不含】）西側2線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

警方為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，另呼籲參與集會遊覽車駕駛應理性表達訴求，切勿有違規繞行或違停占用車道等行為，避免危害交通安全與秩序，否則警方將依相關法令處置，共同維護交通順暢與安全。