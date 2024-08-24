少子化問題加劇，根據新北市教育局統計，全市215所國小，學生人數不到百人的有49校，占了將近四分之一；雙溪區百年老校柑林國小已連續2年沒有小一新生入學，貢寮區福連國小今年也沒有新生，全校只剩8名學生。

新北市教育局統計，113學年度國小新生有3萬064人，比去年3萬2722人減少2658人，有37校新生人數不到10人，18校不到5人，2校只有1人，福連國小和柑林國小今年都沒有新生入學。各校總學生數不到百人的有49校，占了將近四分之一，其中有24校不到50人，2校不到10人。

根據《ETtoday新聞雲》報導，柑林國小擁有105年校史，因當地就業機會少、人口外移嚴重，導致學生越來越少，已連續2年沒有新生入學。位於東北角的福連國小則是新北學生數最少的學校，全校只有8名學生。

教育局表示，104學年度起針對學生數50人以下的學校進行「小校轉型發展計畫」，協助學校結合社區特色，發展校訂課程吸引學生跨區就學；113學年度共有61校採全市自由學區，爭取都會地區學生就學。