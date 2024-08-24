基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，台中市長盧秀燕（前右二）和南投縣長許淑華（前左）24日一同在基隆中山區聖安宮合體為謝國樑（前右）造勢並參拜祈福，希望大家反對罷免，力挺謝國樑。（趙雙傑攝）

「基隆女兒」盧秀燕現身力挺謝國樑！ 酸喊：收回市產有人不高興 @ChinaTimes

「基隆女兒」台中市長盧秀燕，今（24）日與南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘至基隆力挺市長謝國樑。盧秀燕表示，謝國樑在東岸商場「收回市產有人不高興」，才發動罷免。盧並鼓勵謝，對的事情要堅持下去。謝國樑表示，罷免完全不具正當性，並再度控訴民進黨介入罷免，針對罷樑團體募款有疑慮政府卻未積極處理，他也很遺憾。

盧秀燕、許淑華及王忠銘今日陪同謝國樑至基隆聖安宮參拜，力推反罷免。藍營多位女議員也出席，如台北市議員游淑慧、基隆市前議長宋瑋莉等，象徵女力團結挺謝。

盧秀燕表示，她從小出生在基隆市中山區的仙洞地區，後來才搬到安樂區，直到高中畢業都在基隆，對基隆有深厚情感，後來因為出嫁才去台中。盧還說，她與謝國樑有多代的交情，也常以姐弟相稱。

基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，台中市長盧秀燕（前右）24日前往基隆中山區聖安宮合體為謝國樑（前左）造勢並參拜祈福，希望大家反對罷免，力挺謝國樑。（趙雙傑攝）

盧秀燕指出，她今天回來除了是回娘家，更重要的是看到謝國樑這陣子被「修理」，就是因為謝發現東岸商場的產權竟然沒有登記在市府名下，他為了收回基隆市的市產，侵害到了某些人的利益，「可能有人不高興」，並發動罷免，所以她要來幫謝加油打氣。

盧秀燕也批，只因為這理由罷免市長，那就代表市府財產可以隨便登記沒關係，不用收回，這對基隆不公平，大部分市民一定會支持。但她也憂心，目前選罷法只要25％的少數人，就可以罷免75％支持的人，因此她呼籲支持者要出來投不同意罷免票。

台中市長盧秀燕今日與南投縣長許淑華（中）、台北市議員游淑慧（右）等人一同至基隆力挺市長謝國樑，營造女力大團結反罷樑。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑（左二）強調，罷免案民進黨全都是民進黨規畫操作，他會交出更好的市政成績單。（徐佑昇攝）

盧還說，謝國樑法律上已經四連勝，謝為基隆人守護財產，做對的事媽祖絕對會保佑，希望他繼續加油，「對的事情要堅持繼續下去，不要害怕」。

謝國樑表示，這次罷免完全不具正當性，他會拿出更好的成績單，根據數據基隆目前民眾反對罷免絕對占多數，但目前只有5成左右要出來投不同意票，還有3成是不知道要來投這一票，2成還沒決定，因此他向市民呼籲要出來投票。

至於被問到綠營介入及罷樑團體募款違法疑慮問題，謝國樑批，「從源頭到現在所有一切所為，全部都是民進黨規劃操作」，而罷樑團體政治獻金有違法之虞，游淑慧等人昨日已到監察院舉發，但至今未見政府積極處理，他感到非常遺憾。

基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日舉行，台中市長盧秀燕（左二）和南投縣長許淑華（左）以及連江縣長王忠銘（右）24日一同在基隆中山區聖安宮合體為謝國樑（右二）造勢並參拜祈福，希望大家反對罷免，力挺謝國樑，隨後前往附近有名的牛肉炒麵享用在地小吃。（趙雙傑攝）

台中市長盧秀燕（後排右二），今日與南投縣長許淑華（後排左二）等人一同至基隆力挺市長謝國樑（後排右一），並享用在地美食汕頭炒麵。（徐佑昇攝）

台中市長盧秀燕（左三）今日與南投縣長許淑華、台北市議員游淑慧（右二）等人一同至基隆力挺市長謝國樑（右三），並在聖安宮參拜。（徐佑昇攝）

許淑華表示，從民進黨系統可見對罷樑案的相關指導，此案也迅速成案，這些都值得去清查，謝國樑是個非常正派的人，她相信謝一定會非常安全挺過罷樑案。

連江縣長王忠銘也特別從馬祖來，王強調，市政的發展要時間，基隆與馬祖是重要的生活圈，他也看到基隆在謝主政下改頭換面，要挺謝國樑不只4年，而是連任到8年。

結束聖安宮參拜之後，盧秀燕市與謝國樑再前往廣東汕頭炒麵用餐，盧特別提到，今天吃的炒麵是她小時候就吃的在地美食，也推薦大家來基隆可以品嚐。