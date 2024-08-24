中國大陸國產首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市爆紅，官方微信宣布至昨（23）日晚間21點，4天銷量突破1000萬套，全平台最多同時在線人數達300萬人，以1套要價約1280元台幣推算，銷售額已高達128億元台幣，由於標榜高畫質，規格不夠還玩不了，引爆玩家電腦升級潮，點燃相關供應鏈的龐大商機。

取材《西遊記》的動作角色扮演遊戲《黑神話：悟空》，8月20日上線，迅速席捲全球玩家，該遊戲由馮驥創辦的「遊戲科學GameScience」公司開發，原本名不見經傳，創業6年兩度瀕臨破產，後來騰訊注資下，開發出首部作品《黑神話：悟空》，一戰成名。

前立委郭正亮日前在政論節目《新聞大白話》中指出，該遊戲的背景、人物設計、打鬥的流暢度都令人驚豔，且第1集就吸引220萬人同時上線，認為有機會刷新《魔獸》寫下的370萬人紀錄，除看好推出公仔、改拍電影，也有望帶動周邊產業發展。

由於全平台銷量超過千萬套，在大陸引發遊戲熱潮，河南鄭州的電腦商場店家表示，因為該遊戲對電腦設備要求高，如果自組電腦，包含顯卡在內，至少要花5萬元台幣左右升級規格才跑得動，在玩家熱中更新、升級原有電腦設備下，銷量直接翻倍，簡直是「1隻猴子拯救整個電腦市場」。（文章未完…全文見此）

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