中埔分局員警起獲竊賊得手的電纜線。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉某廢棄工廠日前電纜線遭竊，中埔分局員警研判歹徒應會食髓知味、再次犯案，分局內一對許姓員警兄弟檔埋伏後，果然發現嫌犯再次上門，上前逮人時，傅姓竊賊一度拒捕，還拿辣椒水朝警員噴灑，結果不但自己嗆咳不止，反遭許姓警察兄弟檔制伏，全案依加重竊盜罪、妨害公務罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

中埔分局表示，日前（22日）上午10點有民眾報案，指番路鄉一處廢棄工廠電纜線遭竊，因該工廠長期廢置，成為宵小鎖定為行竊的目標，經過警方調閱監視器後，鎖定可疑涉案車輛，研判嫌犯可能再度下手行竊。

昨（23）日晚間10點左右，中埔分局番路派出所巡邏員警許哲彰在案發地點附近巡邏時，發現涉案車輛竟又出現，馬上通知線上警力協助，剛好在分局偵查隊擔任偵查佐的哥哥許峻銘備勤，線上聽到弟弟呼叫支援，馬上趕往廢棄工廠支援。

早有多項前科的傅姓嫌犯見警方上前圍捕，不但拒捕，還拿出隨身辣椒水朝警方噴灑，想趁機逃脫，許哲彰機警閃開，許峻銘則趁機將嫌犯反鎖在儲藏室內，結果傅竊嫌反被自己所噴灑的辣椒水嗆到不停咳嗽、一臉痛苦，員警兄弟馬上合力將歹徒上銬逮捕，展現「兄弟齊心其利斷金」的氣勢。

中埔警方目前正進一步清查傅姓竊嫌是否涉及其他電纜線案件，呼籲民眾，如有發現類似電纜線遭竊案件，可與中埔分局連繫，以清查是否為傅姓涉案，全案依加重竊盜罪、妨害公務罪將嫌犯移送法辦。