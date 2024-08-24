專家表示，了解胰臟癌的早期症狀（包括廁所習慣的改變），可能對提高存活率發揮至關重要的作用。如今每年診斷出患有胰臟癌的1萬人中，大多數會在3個月內死亡，發現時往往為時已晚。專家也呼籲大家，要多注意自己的如廁習慣是否有改變，以及排泄物的顏色變化。

《每日郵報》報導，胰臟癌行動組織（Pancreatic Cancer Action）敦促大家對胰臟癌的「信號」保持警惕。專家表示，由於症狀不明確，胰臟癌是所有常見癌症中誤診率最高的癌症之一。

超過43%的患者在事先看過幾次全科醫生後，在急診室的危及生命的狀況下，首次得知自己患有這種疾病。而胰臟癌唯一的治療方法是手術開刀。然而，目前有8成患者在已經惡化到進行手術也無效的情況被診斷出來，並且在英國每小時至少有1個人死於胰臟癌。

胰臟癌行動組織強調，對疼痛和外觀變化的認識，可以讓病患提早接受治療。該慈善機構敦促公眾注意常見的早期症狀，其中可能包括持續疲勞或精力突然下降。另一個跡象是腹部或背部疼痛，特別是如果它開始時只是輕微不適，但會因時間的推移而劇痛。

胰臟癌的徵兆還有不明原因的體重減輕和黃疸（皮膚或眼睛發黃），同樣常被忽略的是糞便或尿液顏色的變化，如其中一種症狀被稱為「脂肪瀉」、「大便浮油」等，患者可能會頻繁且大量排便，糞便顏色蒼白、有臭味，且難以沖走。

這些腸道變化是由於胰管堵塞造成的，而胰管是消化系統的重要組成部分，這可能代表食物沒有被正確吸收。此外，深色的尿液也是其中一種症狀，當胰臟腫瘤阻塞膽管（消化系統的另一部分）時就會出現黃疸。這會導致膽紅素（肝臟的廢物）在體內積聚並進入血液，最終出現在尿液中，使其變成深黃色或橙色。