因應高齡化社會，新北社會局推動社會關懷據點，也與民間團體合作落實「世代共融」，今（24）日攜手中華善德關懷協會，以視訊方式與協會各處總計10個據點辦理祖孫家庭日。（賀培晏攝）

因應高齡化社會，新北社會局推動社會關懷據點，也與民間團體合作落實「世代共融」，今（24）日攜手中華善德關懷協會，以視訊方式與協會各處總計10個據點辦理祖孫家庭日，社會局副局長許秀能表示，透過活動邀請家屬一起同樂，不只增進家人感情，也使各世代皆能認識超高齡社會的來臨與對策。

許秀能表示，2025年台灣將邁入超高齡社會，新北老年人口已超過75萬人，占全市人口18.56％，為讓新北成為高齡友善城市，已於2022年6月達成市長侯友宜設立里里銀髮俱樂部的目標，並在全市布建591處社區照顧關懷據點，提供長輩在地性、近便性的照顧關懷服務，鼓勵更多長者走出家門，多多參與社會活動。

社會局說明，高齡化社會除有照顧銀髮族的課題外，「世代共榮」也是相當重要的一環，因此本次活動邀請長者表演非洲鼓給家人聽演奏，也利用扭扭棒做全身敲打按摩，甚至配合音樂節奏，眾人排成火車隊形進行互動，增進彼此親情，共同歡慶祖父母節。

許秀能說，除娛樂互動，據點也邀請青年族群教長者使用3C設備，例如上網叫車、購物、預約掛號等，不只能「活到老學到老」，也能增進世代間的感情、理解長者生活。

協會創辦人李義順進表示，協會不以共餐為主軸，而是將焦點放在辦理各式活動，舉凡出外踏青、有氧舞蹈等活動，期望藉由「樂活慢老」的方式，減輕長者照顧家庭的醫療支出負擔，甚至未來照顧者自身成為長者的時候，也可到據點一同「樂活」。