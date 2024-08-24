上季爆冷帶領台北台新戰神闖進T1聯盟總冠軍賽的戰神代理總教練許皓程，先前在戰神淘汰後激動落淚畫面，仍留在不少球迷印象當中，如今戰神換到全新TPBL出發，許皓程24日也依舊坐在adidas夏季聯賽場邊執教，問他何時可以「正名」？他笑著回答，「我合約8月31日到期！」

許皓程接著一臉神秘表示，「這也代表我或許會有不同的選擇，以現在爆料網站寫法，你應該可以寫說，許皓程打算要去修車了！」他的意思是修車意味著汽車，美國汽車之城就是擁有NBA活塞隊的底特律，就是暗示自己或許還有可能前往NBA執教，

不過這些爆料明顯是在開玩笑，一旁的戰神總經理林祐廷連忙解釋，「沒有啦！只是因為時機點還沒有到，我們應該最快下個禮拜就可以正式官宣了，敬請期待。」至於外傳戰神還要找一些補強人選或洋將，林祐廷則表示目前還不太方便公布，請大家再等等。

只是這場夏季聯賽原本戰神有報名洋將奧利佛，今年選秀狀元雷蒙恩也有在名單之中，可是兩人今天都沒現身，許皓程說：「我們原本就是計劃奧立佛在9月初來台的，等到時候看他狀況，再決定是否打夏季聯賽，至於雷蒙恩，則是我記錯他登機時間，我以為他今天可以到，結果是今天的飛機，明天早上才會到。」