南投縣長許淑華（中）今日北上與體育界共同為基隆市長謝國樑（左）打氣，並呼籲謝挺過罷免案後，也要徹查前朝弊端。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市體育會今（24）日舉辦基隆市體育嘉年華活動，理事長鄭錦洲特邀南投縣長許淑華共襄盛舉，除分享體育活動心得外，更為基隆市長謝國樑打氣加油。許淑華說，謝國樑上任不到兩年，充分感受到他對於體育界及運動的支持，也呼籲體育界朋友站出來「挺善樑」。許還說，挺過罷免案後，謝也應該要徹查前朝弊端。

許淑華表示，她過去就常和鄭錦洲共同舉辦體育賽事，感受到基隆人無限的善良，令她印象深刻。

許淑華指出，她與謝國樑同時上任，短短不到兩年，感受到基隆的蛻變，充分看到謝國樑對於體育運動的熱情及對選手們的關心。目前謝面對不合理且惡意的攻擊，她也呼籲體育界的夥伴們，務必站出來相挺謝國樑。

南投縣長許淑華（中）今日北上與體育界共同為基隆市長謝國樑打氣，現場受到許多民眾熱烈歡迎。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

南投縣長許淑華（後排左六）今日北上與體育界共同為基隆市長謝國樑（後排左七）打氣，現場受到許多民眾熱烈歡迎。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

許強調，她也鼓勵謝在挺過罷免案後，能針對前朝留下的案件徹底清查，雖然謝個性不愛計較太多，但這不僅是他個人要不要善了的問題，而是全基隆人的財產權益與正義問題，謝無論站在個人或市府立場，都要有捍衛市民的決心。

謝國樑表示，基隆的體育是具有相當競爭力的，上任第一年他選擇在基隆市立體育館舉辦室內年度演唱會，親身體驗到體育館的不足，積極向中央爭取經費，承諾明年將會為市民朋友打造全新現代化的體育館。

謝國樑強調，對於單項體育項目向下紮根刻不容緩，將會大力推動學校體育班並給予資源，針對全民運動也會持續鼓勵市民朋友參與，讓基隆成為一個充滿活力、有愛的城市。

鄭錦洲表示，謝國樑上任以來對於體育會活動及體育賽事給予高度支持，並與體育界保持暢通的溝通管道，讓基隆在地的體育選手及教練有更好的發展。