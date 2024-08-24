每到中秋與親友團圓一起烤肉，是台灣特有的中秋習俗，搶攻中秋烤肉商機，「乾杯」集團旗下電商品牌「乾杯超市」推出中秋烤肉組合，方便民眾在家夯肉。業者端出1人375元就可大啖日本A5和牛的燒肉派對箱、老饕級燒肉禮盒，連聊天零嘴的和牛牛肉乾、毛孩專屬烤肉生鮮零食通通有，豐富的肉品，送禮自用兩相宜。中秋烤肉組合最低下殺4.2折，再享最高價值5700元超值好康。

「雙倍和牛超值派對箱」主打每人375元就能吃到日本A5和牛，派對箱總重超過1.6公斤肉量，4.2折優惠價2999元，適合6至8人烤肉派對。（圖／乾杯超市）

被稱為世界上最好吃的豬肉「伊比利豬燒肉禮盒」，能品嚐到Bellota等級3種精選部位，搭配乾杯經典燒肉醬、椒鹽粉調味，中秋限定價2599元。（圖／乾杯超市）

【豪華燒肉組4.2折起 每人375元開吃日本A5和牛】

因應民眾中秋愛烤肉，「乾杯超市」秉持品牌一貫的好肉思維，精選日本A5和牛肋眼牛排、牛五花、經典薄切牛舌、西班牙Bellota伊比利豬涮涮燒等燒肉店明星商品，推出燒肉箱、燒肉禮盒兩大系列、多達10款不同生鮮組合，陪民眾中秋烤肉。其中高CP值的「雙倍和牛超值派對箱」，主打每人375元就能吃到日本A5和牛，派對箱總重超過1.6公斤肉量，原價7162元，下殺4.2折，優惠價2999元，適合6至8人開趴烤肉。

老饕等級則不能錯過「老乾杯菲力肋眼和牛燒肉禮盒」，集結5款不同日本A5和牛部位，一次品嚐菲力、肋眼兩大老饕最愛，近半價優惠4299元。另有被稱為世界上最好吃豬肉的「伊比利豬燒肉禮盒」，能品嚐到Bellota等級3種精選部位，搭配「乾杯」經典燒肉醬、椒鹽粉調味，中秋限定價2599元。即日起，7-ELEVEN及「乾杯超市」、MOMO購物網等5大電商通路可訂購，還能透過Uber Eat外送隨點即送，LINE贈禮直送親友家也方便。

喜迎中秋，「乾杯超市」即日起至9月17日期間，祭出多重好康優惠寵客，優惠總價值最高超過5700元。民眾購買任一中秋燒肉組，即贈西班牙Bellota伊比利豬肋條與「乾杯超市」4800元現金抵用券，為民眾加菜。另有原價2999元的日本A5和牛肋眼牛排可用優惠價999元加購，相當於原價的3.5折；還有滿額禮好康贈送，最高贈價值2699元的日本A5和牛菲力牛排。

「乾杯好運犇放和牛牛肉乾禮盒」選用8－9級澳洲和牛製成，一次享燒肉、麻辣乾碟雙風味，10包大份量，中秋限定優惠價1999元。（圖／乾杯超市）

【和牛肉乾禮盒7.2折 燒肉、麻辣雙口味團聚好物】

中秋親友團聚，美味零食不可少。業者同步推出「乾杯好運犇放和牛牛肉乾禮盒」，為100％ 8－9級澳洲和牛，選用每頭牛只有兩塊的肩胛里肌部位，吃得到牛肉纖維的口感，同時又保有肉汁的軟嫩鮮甜，不乾不柴。業者特別將旗下餐飲品牌受到大眾喜愛的經典風味加入其中，像是燒肉風味以「乾杯燒肉居酒屋」經典的招牌萬用燒肉醬，鹹甜交織不膩口，是客人的心頭好；麻辣乾碟風味為旗下重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」出品的乾碟香辣粉為佐料提味，增添牛肉乾花椒香氣，令人一吃就上癮。禮盒擁有雙口味、10包的大份量，以質感的深藍色配燙金設計，展現沉穩內斂氣質，送禮大方又實用，中秋限定享7.2折1999元。另有隨手包肉乾，60g優惠價229元、120g雙倍份量包優惠價399元，再享任選3件999元、6件1888元的優惠。

「毛孩乾杯」寵物食品新推出「牛舌漢堡排」，經過煎烤加熱，風味更濃郁，迎合狗狗愛吃香氣四溢的鮮食喜好，還能一圓飼主與毛孩一起中秋烤肉的儀式感。（圖／乾杯超市）

「毛孩乾杯」新推明星零食商品「牛舌原肉凍乾」與「牛舌肉條」組合而成的「乾杯老饕牛舌禮盒」，售價1180元。（圖／乾杯超市）

【牛舌禮盒與毛孩同樂 寵物嗑牛舌漢堡排過中秋】

烤肉常塗抹的烤肉醬或醃漬肉品，容易造成犬貓的健康負擔。為讓毛孩一起參與烤肉同樂，「乾杯」集團旗下寵物食品品牌「毛孩乾杯」，於中秋檔期推出「牛舌漢堡排」新上市。這款漢堡排依照人可食用的規格製作，天然無添加，經過煎烤加熱，風味更濃郁，不僅迎合狗狗愛吃香氣四溢的鮮食喜好，還能一圓飼主與毛孩一起中秋烤肉的儀式感，每包中秋限定280元，禮盒款1180元。另有明星零食商品「牛舌原肉凍乾」與「牛舌肉條」組合而成的「乾杯老饕牛舌禮盒」，售價1180元，提供毛孩家長送禮新選擇。