新竹縣政府農業處為推廣食農教育並增進親子情誼，輔導芎林鄉農會辦理「祖孫愛稻最高點，食農教育行更遠」活動，24日在芎林鄉農會農民直銷站富林店熱鬧開幕，透過六大食農闖關活動和農產品展售，讓民眾支持認同在地農業，期達到「地產地消」效益。

農業處長傅琦媺表示，新竹縣有豐富多樣的農村生態和農業資源，更有充足的消費市場，食農教育法通過後，縣府積極整合在地資源，推廣辦理食農教育體驗活動，使民眾認識在地特色食材，願意優先購買國產農產品。

傅琦媺說，芎林鄉農會為增加農民收益，創造青年從農的有利環境，固定每月第一個星期六辦理食農教育體驗活動，透過寓教於樂的方式，讓民眾體驗耕耘的辛勞和學習農業相關知識，透過參與農業的樂趣，提高對新竹縣農業的認同，建構產消一體的在地食農經濟循環。

為加深民眾對食農教育的認識，農業處輔導芎林鄉農會辦理祖孫闖關食農教育活動，希望由祖孫一同組隊攜手合作闖關，在長者的智慧解題及小朋友的靈活手腳動作，相互配合才可順利通過。

芎林鄉農會在現場六大活動關卡，包含「三章1Q翻翻樂」、「米點心釣魚趣」、「好米夾夾樂」、「稻米知識套圈圈」、「蔬果知識跳跳大考驗」、「我畫稻米你來猜」，完成所有闖關活動，即可進行輾米、爆米香、客家紅粄體驗。

參與民眾從稻米飲食文化連結食農教育，學習稻米栽培、營養價值、加工及食用，讓稻米食農教育融入生活之中，也能增近親子間的情誼，活動最後邀請民眾齊心合力包出一條芎林鄉最長的壽司，讓大小朋友滿載而歸。