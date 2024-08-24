大陸廠商遊戲科學（Game Science）開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》一上線就引發遊戲熱潮，據官方公布，截至23日全平台銷量超過1000萬套，精緻場景和武打動作獲得稱讚。而玩家操控的主角「天命人」，背後真身是一位28歲帥哥、專業動態捕捉演員殷凱。

《黑神話：悟空》遊戲主角「天命人」扮演者殷凱。（翻攝自央視新聞微博）

綜合《極目新聞》、《新浪新聞》等陸媒報導，殷凱來自山東淄博，畢業於上海體大武術表演專業，自5歲開始接觸武術，自2015年被遊戲公司選上成為動態捕捉專業人才至今已有9年，曾參與《原神》、《天涯明月刀》等知名遊戲製作。

殷凱透露，最初得知自己要在西遊題材的遊戲中扮演悟空時特別興奮，「很多人小時候都有一個齊天大聖的夢，我從小練武術也學過猴棍，於是一拍即合」。參與《黑神話：悟空》的動態捕捉演員共有17位，殷凱除了主角「天命人」外，還完成黑熊精、虎先鋒等40多個角色的動態捕捉。

殷凱透露，長達四年的拍攝期間，每個角色的動作都要考慮其個性，包括物種，得細細打磨才能呈現。每一個人物的性格、武器，甚至是物種都不一樣，「有一些動作可能是非人類的，或是有一些動作，人做起來會很彆扭，但是在模型上體現又要非常舒服，這個是難點。」

殷凱也在微博分享動態捕捉和遊戲畫面的對比，可以發現殷凱在動態捕捉時，模擬「悟空」的「猴樣」，從耳朵裡掏出金箍棒變大、跳下石頭，以及扮演老仙人寫書法、扮演白衣秀士等。