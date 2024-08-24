彰化家扶高中生參與矽品工程師設計的實驗設計工作坊，實際動手實驗，體驗製程工程師日常工作。（矽品公司提供／葉靜美彰化傳真）

封測大廠矽品精密彰化廠「一日製程工程師」活動，邀請20位彰化家扶高中生，今日親身到廠體驗半導體製程工程師的日常工作，學生們對能來到矽品公司參觀並實際動手實驗、學習學校沒教的事，充滿驚喜與感恩，矽品也鼓勵眾人未來有機會能投身半導體產業，成為矽品公司一分子。

今日活動由矽品彰化廠吳明政部經理擔任指揮官，黃宗坤製造經理擔任產線介紹與實驗設計講師，製程工程師擔任學生隊輔；學生們先參觀矽品精密的先進封裝製程，並參與由矽品工程師精心設計的實驗設計工作坊，實際動手實驗，體驗製程工程師日常工作中面臨的技術挑戰。

學生們在工程師們分組指導下，運用所學知識，分析變數、調整參數，並找出最佳解決方案，完成模擬製程的實驗項目，透過做中學方式，進而培養批判性思維與問題解決能力，而通過工程師考核，完成的學生就可獲頒一日工程師認證徽章。

矽品精密人力資源處招募部郭珀華經理表示，隨著AI浪潮衝擊全球，半導體人才需求日益增加，矽品二林、彰化、虎科、台中各地廠區也都全面展開招募，今天活動首選製程工程師，不僅讓學生藉由體驗認識製程工程師的工作，也因這個職缺是大多數半導體產業皆有需求的職務，希望藉此引動更多學子未來有機會投身科技產業，為產業或企業帶來更多優秀人才。

就讀高職電機科一年級的小祐對一日工程師體驗，覺得很新鮮也眼界大開，他表示，此次認識了矽品公司主要產品包括各項積體電路（I.C.）封裝及測試之服務產品，可以廣泛應用於電腦、平板、手機、智慧家電、人工智慧、遊戲機等產品，也發現與生活也息息相關，希望未來有機會能往這個領域發展。

彰化家扶中心主任王震光則期許家扶兒少透過活動的參與，提升學習思考力、團隊合作力，有更多機會與能量迎接更好的自己，創造與翻轉未來。矽品志工社活動主辦志工吳淑貞也希望透過活動舉辦，讓孩子們對半導體有更深的認識，為職涯選擇帶來不一樣的思考啟發，進一步加深學生們對半導體產業的興趣。