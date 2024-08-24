中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮(吳函峮)，外型討喜又亮麗，不只出版寫真，還跨足主持界，成績不俗。近日，峮峮在貼文寫下「我例行賽中的最後一次洲際」，被猜測難道是預告將引退？稍早，峮峮透過限動解釋。

中職例行賽如火如荼進行中，峮峮20日在社群分享多張應援的美照，卻寫道：「我例行賽中的最後一次洲際，四連勝太快樂了，呀比111。」引發外界質疑，該不會是宣布她在例行賽中不會再到台中洲際棒球場應援？

峮峮一句「我例行賽中的最後一次洲際」，引起熱議。（圖／ig@qun_04）

今（24日），峮峮透過限動轉發自己微抿嘴的照片，看起來有些無奈。她解釋發那篇文的時候，純粹是少打「今年」兩字，更附上淚眼汪汪和大哭的表情符號，反問網友：「為什麼要說成是我人生最後一場洲際例行呢？這麼希望我退出嗎？」

峮峮發動態解釋，否認退出啦啦隊。（圖／ig@qun_04）

今年34歲的峮峮，今年3月受訪時表示，生涯規劃是預計跳啦啦隊到35歲，目前已經凍10顆卵，但身邊還沒出現對象。峮峮先前錄《花甲少年趣旅行》時，在月老廟求到一封籤詩，提到她意中之人走了，宜另擇佳偶，讓大家替她感到心疼。後來，KID鼓勵峮峮談新戀情，「找出一個真正可能會照顧妳的人，或是妳願意去照顧的人，繼續過下半人生。」峮峮聽完強顏歡笑，回應：「我會努力，希望有一天我也可以很坦率。」