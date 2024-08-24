慶祝台北建城140週年，系列活動「電影中的台北」，將在9月7日起至30日期間，邀請民眾透過銀幕穿越時空，品味台北的過去與現在。文化局並以音樂、電影、時裝、古蹟、漫畫等五大主軸辦理系列活動。

「電影中的台北」將透過經典電影重新詮釋台北城的獨特風貌，探索城市在文學、愛情與歷史中的多重面貌。本次活動以「與台北談一場戀愛：文學．愛情．台北城」為主題，於剝皮寮歷史街區視聽室及双融域AMBI SPACE ONE放映， 8月26日起開放免費索票。

文化局長蔡詩萍表示，台北是一座充滿故事的城市，每一條街道，每一棟建築，都承載著無數的情感和記憶。在這次的「電影中的台北」放映活動中，將透過銀幕，邀請民眾與台北進行一場視覺與情感的對話。透過電影探討愛情、文學與城市生活如何相互影響，透過愛情電影、文學電影來思考城市生活裡的人際關係，以及它們如何共同塑造了台北的獨特文化身份。

包括作家廖輝英經典小說改編的《油麻菜籽》數位修復版，瓊瑤原著改編的《我是一片雲》、《夢的衣裳》，楊德昌導演的《恐怖分子》和《海灘的一天》，李安導演的《飲食男女》，以及多部具描繪台北地景或新舊時代面貌的電影，如《消失的情人節》、《大俠梅花鹿》、《地獄新娘》、《彩雲飛》和《月朦朧鳥朦朧》等影片，分別在剝皮寮歷史街區視聽室、双融域放映。

此外，博客來也響應本土漫畫為主題的〈漫畫裡的台北少年人－台北漫畫城市特展〉，24日至9月15日舉辦線上書展，今年多元且突破框架的本土漫畫如新銳漫畫家日下棗《三個不結婚的女人》，羅寶、桑原兩人合作創作的《引路人》等，可看到台灣百花齊放的漫畫能量。