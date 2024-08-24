全台首座自來水道系統的市定古蹟草山三角埔發電所遭台北市審計處點出，台北自來水事業處在未提報古蹟修復再利用計畫，即增設階梯扶手。文化局表示，經查增設的扶手確實位在古蹟內，已依《文化資產保存法》開罰30萬元並要求全數復原，目前皆完成。

文化局說，草山水道系統建置於日本時代，經勘查考量水質、水溫、穩定性及無硫磺汙染等因素，成為台灣第一個自來水水管橋的水道系統，同時也是唯一於系統內包含水力發電的水道，後於2004年被列為台北市定古蹟。

然而審計處報告指出，負責單位北水處送古蹟修復及再利用計畫審查，卻未提及於草山水道系統三角埔發電所階梯增設扶手，直至去年民眾陳情認為古蹟風貌有疑義，經文資委員專家學者會勘，確定屬外加附屬設施，依法須送文化局核定才可增設。

審計處報告顯示，負責單位回函，當初增設是為方便年長民眾或身心障礙者走訪，因誤認案址非屬古蹟管理維護計畫匡列範圍，造成誤觸施作 。

文化局表示，經查增設的扶手確實位在古蹟內，因此開罰30萬元、要求全數復原，將增加市定古蹟巡檢、派遣人員或所屬機關聯繫到現場查看，並指出類似個案事件較少，若經由民眾檢舉，會由文資委員會勘，確定違法將依法進行開罰並要求復原，目前開罰及復原工程皆已完成。