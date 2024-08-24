金路獎考核路段是由各縣市政府提供5條道路、每條20公里，隨機抽1條道路辦理實地考核，20公里內再隨機抽取2段路各1公里，以徒步方式實體查核評分，雲林縣也勇奪金路獎路況維護類非直轄市第一名。（雲林縣府提供）

雲林縣道、鄉道長達1575公里，為提升路容維護的效率與品質，縣府交通工務局要求20鄉鎮市所每天回報工作進度；橋梁修繕每年編列2億元預算，鼓勵鄉鎮市公所自付一半、縣府支應一半，加速修建進度。交通部金路獎評比日前揭曉，雲林縣包辦路況維護、橋梁維護非直轄市第一名，是最大贏家。

為養護全縣1575公里縣鄉道，交工局依馬路長度補助各鄉鎮市公所300萬元至700、800萬元，大多由清潔隊員負責，每天必須在路容管理的Line群組回報工作進度，交工局若巡查到草太長、髒亂點也會直接指導。

局長汪令堯說，縣府補助的養護經費充足，虎尾鎮、北港鎮、斗六市、古坑鄉都是近千萬元，透過群組管裡進度，好處是沒人偷懶，重點道路平日就很乾淨整潔，每年也舉辦路容比賽祭出重賞，激勵鄉鎮市首長協助把關。

橋梁維護方面，全縣長度6公尺以上橋梁共1428 座，委託專業工程顧問公司2年辦理一次定期檢測，不怕列管數字難看，2020年以來已維修300多座U3橋梁（一年內應維護改善橋梁），重建16座U4橋梁（危橋）。

汪令堯說，雲林縣老舊橋梁多，養護的態度是「自立自強」，每年編列2億元預算，等不到中央補助的以縣庫支應，為激勵鄉鎮市公所積極維護，縣府補助一半經費，縣府也可受託設計發包，20鄉鎮市公所如今配合度都很高，今年又新增30、40座U3橋梁、7座危橋，凱米颱風來襲後雪上加霜，所幸交通部善意回應將補助。

雲林縣財政窘困，歷年來參加金路獎獲獎次數不多，去年（2023年）首次獲得縣市政府路況養護類以及縣市政府橋梁維護雙料第三名肯定；今年更霸大幅突破，雲林縣路況、橋梁都勇奪縣市政府組第一名，「行人空間維護類」也首次入選績優。

汪令堯特別致謝「路平志工大聯盟」的鄉鎮市公所、警察局、交通工務局、計畫處1999通報群組的協力，讓路容及橋梁隨時都有人照管，金路獎的肯定是對基層無限的鼓勵。